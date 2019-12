Taylor helpt Van Barneveld in aanloop naar WK

Video Een dag in het spoor van PS­V-clubwat­cher Rik Elfrink: ‘Voetbal is meer dan een spelletje’

10:08 Sinds begin 2011 is Rik Elfrink (45) clubwatcher van PSV bij het Eindhovens Dagblad. Rondom het competitieduel tegen Fortuna Sittard (5-0) liep het ED een dagje met hem mee. ,,Het grootste misverstand is dat het maar een spelletje is. Voetbal is meer dan een spelletje.”