Team LeBron wint NBA All-Star Game

NK indooratletiek Herremans blij met zilver, maar weet ook dat er meer in zit

17 februari De Omnisport-hal in Apeldoorn is al bijna leeggelopen als Maureen Herremans bij de NK indooratletiek de zilveren medaille omgehangen krijgt. ,,Ach, daar ben ik niet zo mee bezig”, zegt de 22-jarige Eindhovense over de omgeving waarin ze haar sport beoefend.