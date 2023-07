Teleurstelling bij Raymond van Barneveld na ruime nederlaag: ‘Is dit het allemaal nog wel waard?’

Met videoRaymond van Barneveld is maandagavond in de eerste ronde op het World Matchplay uitgeschakeld. De 56-jarige Hagenaar had in Blackpool weinig in te bregen tegen de Noord-Ier Ryan Searle (10-4) en dat kwam hard aan.

,,Ik stond de afgelopen dagen heerlijk te gooien, maar nu laat ik het niet zien op het podium”, reageerde Van Barnveld bij Viaplay. ,,Dan moet je je natuurlijk wel afvragen hoe dat komt. Hij bleef maar de triples raken en gooide alles uit. Ja, dan kun je alleen maar voor hem buigen. Ik had goede hoop en een mooie loting, maar hij gooit het hoogste gemiddelde van alle spelers hier.”

Het was voor Van Barneveld zijn eerste partij in de Winter Gardens sinds 2018. In de jaren daarna stopte hij enige tijd met darten en wist zich vervolgens niet te plaatsen voor het zomerse toptoernooi, dat nog ontbreekt op zijn erelijst. ,,De ontvangst dat ik kreeg was prachtig, maar als je dan weer met 10-4 moet gaan zitten is dat gewoon weer een ‘bokshandschoentje’ die je krijgt te verwerken. Het is fantastisch dat mensen achter je staan, maar als je er alles aan doet en je wint niet, dat komt hard aan.”

,,Misschien is het ook wel weer een moment dat ik bij mezelf moet gaan denken: is dit het allemaal nog wel waard?”, vroeg Van Barneveld zich hardop af. ,,Ik geloof niet dat ik ooit zo goed heb ingegooid, maar wat zegt dat als je er weer zo afgaat. Je bent maar aan het reizen voor zo’n toernooi en dan is het na één potje weer klaar. Nogmaals, dat is gewoon een ‘bokshandschoentje’ die hard aankomt.”

Met zijn zesde matchdart maakte Searle, die boven de 105 gemiddeld gooide, het uiteindelijk af. ,,Ik kwam met 1-0 voor en voelde me echt lekker. Daarna gaat hij echt heel raar doen. Nou ja, raar, fantastisch gooien natuurlijk. Alle credits voor Ryan. Hij speelde waanzinnig en ik niet.”

Van Barneveld begon prima tegen Searle door mede dankzij een 180 de eerste leg te pakken. De huidige nummer 30 van de wereld moest echter de volgende drie legs aan zijn tegenstander laten, voordat hij zelf weer een dubbel raakte (3-2).

Searle, de mondiale nummer 15, bleef echter een hoog gemiddelde gooien en brak even later Van Barneveld opnieuw. De Hagenaar sloeg meteen terug om op 5-3 te komen, maar de Engelsman won vervolgens de volgende vier legs op rij. Op 9-4 verzilverde Searle zijn zesde matchdart. De Engelsman eindigde de partij met een gemiddelde van boven de 105 per drie pijlen, Van Barneveld kwam niet verder dan 89,59.

Gisteravond werd Michael van Gerwen al verrassend uitgeschakeld in Blackpool. Mighty Mike ging met 10-7 onderuit tegen Brendan Dolan. Danny Noppert (zege op Martin Schindler) en Dirk van Duijvenbode (overwinning op Kim Huybrechts) plaatsten zich zondagmiddag al wel voor de tweede ronde, die dinsdagavond begint. Zondag is de finale van de World Matchplay.

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Kieran Cleeves/PDC

