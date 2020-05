Tennisbaas twijfelt over doorgaan Australian Open: ‘In gunstigste geval enkel Australische fans’

Hoewel de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het land zelf redelijk onder controle is, is er volgens Tiley nog een lange weg te gaan. ,,Zoals het er nu naar uitziet is de kans dat we begin volgend jaar nog niet kunnen spelen reëel. Hooguit met een heel goed uitgewerkt plan over quarantaine van de buitenlandse deelnemers is het misschien mogelijk."



Vooralsnog is de Australian Open de enige grand slam die dit jaar is gehouden. Inmiddels is Roland Garros verschoven en Wimbledon afgelast. Over het al dan niet doorgaan van de US Open, in het zwaar door de coronacrisis getroffen New York, wordt vermoedelijk de komende weken besloten.



Meerdere topspelers hebben al aangeven niet te verwachten dat er dit jaar nog toernooien zullen zijn.