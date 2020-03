Tennisbond krijgt megaboete na verstrekken persoonsgegevens

Door Rik Spekenbrink

Met het delen van NAW-gegevens en telefoonnummers van leden heeft de KNLTB volgens de AP de privacywet geschonden. Met een boete van 525 duizend euro wordt de bond hard getroffen. De AP spreekt van het ‘verkopen van gegevens’ en meldt dat het gaat om ‘een paar honderdduizend leden’.

Het gaat om twee vermeende overtredingen uit 2018. De tennisbond heeft toen gegevens van een deel van het ledenbestand gedeeld met twee partners: TennisDirect en de Nederlandse Loterij. Doel daarvan was volgens de KNLTB haar leden voordeel te geven door hen kortingen te bieden bij genoemde bedrijven. De gegevens zouden direct na de acties door de beide partners zijn verwijderd. Volgens de tennisbond hebben ze zich wel degelijk aan de regels gehouden van het handboek Sport & Privacy, opgesteld door NOC*NSF.

De KNLTB is onaangenaam verrast door de boete en gaat daartegen in beroep, zo laat zij in een tegenbericht weten. ‘De tennisbond is altijd zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens van leden en transparant geweest over het beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens. Leden zijn hierover geïnformeerd en hebben zich eenvoudig vooraf kunnen afmelden’, zo meldt de bond.

Quote Deze uitspraak betekent dat leden niet langer kunnen profiteren van meerwaarde door samenwer­king met partners, waardoor de beoefening van hun sport duurder wordt. Robert Jan Schumacher

Robert Jan Schumacher, directeur Dienstverlening van de bond: ,,De KNLTB werkt al jaren samen met partners om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen. Daarnaast genereren we met deze partnerships inkomsten voor de tennissport in Nederland. Deze uitspraak betekent dat leden niet langer kunnen profiteren van meerwaarde door samenwerking met partners, waardoor de beoefening van hun sport duurder wordt. Daarnaast zullen sportbonden minder aantrekkelijk zijn voor sponsoring en komt daarmee de ondersteuning van verenigingen in gevaar.”

De bond schrijft dat het delen van persoonsgegevens met externe partijen ‘noodzakelijk is voor een optimale dienstverlening aan leden en verenigingen’.

De tennisbond zegt zich gesteund te voelen door gesprekken met ministeries, NOC*NSF en andere sportbonden. Zakelijk directeur John Bierling van de sportkoepel vindt dat de AP de normen moet verduidelijken, voordat hoge boetes worden uitgedeeld: ,,Het zou goed zijn als de Autoriteit haar voorlichtende en richtinggevende rol op zou pakken. De Autoriteit heeft deze stap overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan. Omdat NOC*NSF nog met de AP in gesprek is, verbaast het ons dat we nu verrast worden.”