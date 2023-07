Tenniskoppels trekken de aandacht op Wimbledon, waar de liefde dit jaar ouderwets in de lucht hangt

Alexander Zverev volledig verrast door snoeiharde service ‘lucky loser’: ‘Team heeft werk niet goed gedaan’

Alexander Zverev is na het bereiken van de derde ronde op Wimbledon boos geworden op zijn coachingstaf. De nummer 19 van de plaatsingslijst wist naar eigen zeggen niets over het spel van zijn Japanse opponent Yosuke Watanuki, die als ‘lucky loser’ het hoofdtoernooi was binnengekomen.