Tennislegende Chris Evert (67) heeft eierstokkanker

,,Bij mij is stadium 1 van eierstokkanker geconstateerd”, schrijft Evert in een verklaring op Twitter. ,,Ik heb het geluk dat ze het vroeg hebben ontdekt. Ik verwacht positieve resultaten van mijn chemotherapie.” Haar jongere zus Jeanne overleed begin 2020 op 62-jarige aan eierstokkanker. Bij Jeanne Evert werd dat pas in een laat stadium ontdekt.