Tennisser wint geen game, maar verdient wel flinke cheque

Formule 1 LIVE | Leclerc vroeg op de dag al snel met Ferrari, Pérez rijdt ochtendses­sie voor Red Bull

8:46 De laatste van drie testdagen in Bahrein is aangebroken. Max Verstappen kwam vrijdag al in actie, maar stuurt net als zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez zijn bolide vandaag weer over het circuit om de nodige kilometers te maken. De eerste Grand Prix wordt over twee weken eveneens in Bahrein verreden. Volg hier alles over de laatste testdag.