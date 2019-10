Tennisser Zverev kan titel Finals verdedigen

De honderdste! Max blikt terug aan de hand van twaalf foto’s

9:12 Hij is pas 22 jaar en nu al wacht voor Max Verstappen zondag in Amerika zijn 100ste race in de Formule 1. Speciaal voor AD Sportwereld kijkt hij aan de hand van twaalf foto’s terug op memorabele momenten uit zijn nog steeds prille loopbaan. ,,De eerste droom van mijn vader is in Spanje in 2016 uitgekomen. Zijn tweede droom, daar moet het nog van komen…’’