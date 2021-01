Tennissers zijn quarantaine al beu: ‘Ik moet nu mijn eigen haar wassen’

Australian OpenHet duurt nog drie weken tot de Australian Open begint, maar het is nu al chaos troef. Na positieve tests op drie vluchten naar Melbourne kwam het nachtmerriescenario van de toernooiorganisatie uit. Spelers (en hun partners) klagen steen en been.

Door Rik Spekenbrink



De maaltijden zijn slecht, het wifisignaal is zwak, Joelija Poetintseva filmde een muis op haar hotelkamer en de vriendin van Bernard Tomic klaagde erover dat ze naar hetzelfde toilet moest als Tomic of dat ze nu in quarantaine haar eigen haar moet wassen. De 72 tennissers die in aanloop naar de Australian Open in een veertiendaagse quarantaine zitten, onder wie Botic van de Zandschulp, zijn het nu al beu. Pablo Cuevas zette uit ellende zijn matras rechtop tegen de voordeur, haalde racket en bal uit zijn tas en oefende zijn backhand. Anderen gebruikten gewoon de muur, het raam of een kast.

De vriendin van Bernard Tomic, Vanessa Sierra, maakte het nog het bontst in haar quarantaine-klaagzang. ,,Er is echt totaal geen frisse lucht en we hebben geen balkon in onze kamer. Ik speel al elf uur Pokemon, en gisteren zelfs twaalf uur. En als we eten bestellen, wordt het pas een uur later geleverd. Koud. Het is behoorlijk frustrerend.”



Op haar minutenlange klaagzang op YouTube uitte ze meer persoonlijke frustraties. ,,Ik heb heel mijn leven nog nooit mijn eigen haar gewassen... Echt vies. We hebben ook maar één toilet. Ik heb echt nog nooit gepoept in de nabijheid van Tomic... Dit stelt je relatie echt op de proef.”

Dit weekeinde kwam het nachtmerriescenario uit voor de toernooidirectie van de Australian Open. Alles was er gedaan om de deelnemers aan het toernooi en hun entourage veilig over te vliegen naar Melbourne. Zeventien gecharterde vliegtuigen, vanuit zeven bestemmingen, maximaal een kwart gevuld, een recente negatieve coronatest verplicht. En toch ging het mis. Bij aankomst bleek dat negen mensen op vluchten vanuit Los Angeles, Doha en Abu Dhabi alsnog positief hadden getest. Alle inzittenden van die vliegtuigen kregen te horen dat ze veertien dagen op hun hotelkamer moeten blijven. Of je nu Angelique Kerber, Victoria Azarenka, Sofia Kenin of Kei Nishikori heet.

Coronadoden

Voor 72 spelers is de voorbereiding op het eerste grand slam van het jaar verstoord. Twee weken lang kunnen ze niet trainen, niet eens naar buiten. Dat besluit viel slecht. ,,Dit is belachelijk”, foeterde de Française Alizé Cornet op Twitter. ,,Weken en weken keihard trainen is voor niets geweest omdat één iemand in het vliegtuig positief is getest.” Maar wat bleek: als spelers zich hadden geïnformeerd over hun trip naar Melbourne, waren ze zich van alle risico’s bewust geweest. Later excuseerde Cornet zich voor haar tirade.

Volledig scherm Novak Djokovic. © AFP

Australië heeft nog altijd minder dan duizend geregistreerde coronadoden, na een maandenlange strenge lockdown. Het is de overheid er alles aan gelegen dat zo te houden, ook na een tennistoernooi. Dus gold voor iedereen al een veertiendaagse quarantaine, maar dan met vijf uur per dag ruimte om te trainen. Maar wie in de buurt is geweest van een positief geval, heeft pech.

Quote Het antwoord is nee! Premier Andrews over voorstellen Djokovic Dat creëert een ongelijk speelveld, vinden sommigen. ,,Wij kunnen niet ineens spelen na veertien dagen op de bank”, mopperde de Roemeense Sorana Cirstea. Daar is ook geen sprake van, er zijn na de quarantaine nog acht dagen tot de start van de Australian Open. Maar dat de 72 een forse achterstand hebben op de rest, staat vast. ,,Ik zou zeggen: of allemaal twee weken in quarantaine, of het toernooi een week later laten beginnen”, toonde de Belgische Kirsten Flipkens zich solidair met de 72. Maar dat gaat niet gebeuren. ,,Deze situatie is verre van ideaal. Maar het toernooi gaat door zoals gepland en begint op 8 februari”, zei toernooidirecteur Craig Tiley.

Novak Djokovic, zelf niet in quarantaine, vroeg de organisatie van de Australian Open én de Australische overheid een reeks aanpassingen door te voeren om het leven van de tennissers iets aangenamer te maken. Zo wil de Servische nummer één van de wereld dat zijn collega's verhuizen naar een huis mét een tennisbaan, een vermindering van het aantal dagen quarantaine, permissie om hun coach te bezoeken en beter eten. Het voorstel van ‘Djoko’ werd simpel van tafel geveegd. Premier Daniel Andrews: ,,Het antwoord is nee!”

Ondertussen loopt het imago van de tenniswereld nieuwe deuken op. Een aantal spelers is al gewaarschuwd voor het breken van de protocollen, bijvoorbeeld door uit hun hotelkamer te komen om te kletsen met collega’s op de gang. Svetlana Koeznetsova fotografeerde zichzelf op de vlucht naar Melbourne zonder mondkapje, met de onlangs op doping betrapte Dajana Jastremska aan haar zijde. En dan het geklaag over de strenge regels. Het viel allemaal slecht bij de Australiërs, die niet eens tussen staten mogen reizen en soms familieleden een jaar niet hebben gezien. Tennissers zijn bevoorrecht dat ze in deze tijd een grand slam kunnen spelen. Maar met die verantwoordelijkheid lijkt niet iedereen even goed te kunnen omgaan.

Volledig scherm Bernard Tomic. © AFP