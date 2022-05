Tennissers Zverev en Tsitsipas in halve finales Madrid

Tennissers Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas nemen het tegen elkaar op in de halve finale van het masterstoernooi van Madrid. De als tweede geplaatste Zverev won in twee sets van Felix Auger-Aliassime uit Canada: 6-3 7-5. Tsitsipas had eerder op de avond de Rus Andrej Roeblev verslagen: 6-3 2-6 6-4.

De andere halve finale in Madrid gaat tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Carlos Alcaraz. Djokovic won in twee sets van Hubert Hurkacz. Alcaraz versloeg vijfvoudig winnaar Rafael Nadal in drie sets.

Zverev is de titelverdediger in Madrid. De Duitser won in de eerste set twee keer de opslagbeurt van de Canadees. In de tweede set liep hij meteen uit naar 2-0, maar Auger-Alliassime knokte zich terug tot 4-4. Twee games later overleefde de Canadees zelfs twee matchpoints. Op het derde matchpoint was het alsnog raak voor Zverev.

Tsitsipas had een lange driesetter nodig tegen Roeblev. Hij had aan één break op 4-4 in de derde set genoeg om vervolgens de partij uit te serveren. De Griek die eerder het masterstoernooi van Monte Carlo op zijn naam schreef, boekte zijn 27e overwinning op de ATP Tour dit jaar.