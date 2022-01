Tennisster Arianne Hartono is onbekend in Nederland, maar kan in de VS niet gewoon over straat

De relatief onbekende tennisster Arianne Hartono staat op haar 25ste voor haar debuut op een grandslamtoernooi. De dochter van Indonesische ouders, die op de Australian Open verrassend drie kwalificatiewedstrijden wist te winnen, is naar eigen zeggen ‘gevormd en gegroeid’ in het Amerikaanse collegetennis.

In de Verenigde Staten kon ze in september 2018 niet gewoon over straat. Overal werd ze aangesproken op haar bijzondere prestatie: de beste collegespeelster van het land. En haar studie leed niet onder haar tennissuccessen, sterker nog: in hetzelfde jaar slaagde ze cum laude voor haar studie psychologie.

Quote Ik denk dat iedereen zijn eigen pad bewandelt Arianne Hartono Op dat moment hadden nog maar weinig mensen van Hartono vernomen. En dat is begrijpelijk, want veel speelsters die net tekortkomen voor een carrière als proftennisser kiezen voor een avontuur in de Verenigde Staten, waar ze hun passie op competitief niveau kunnen combineren met een studie.

,,Als iemand mij vraagt naar die ervaring, dan zeg ik altijd dat het de beste tijd van mijn leven was. Ik heb daar zoveel geleerd over mijzelf, anderen en over het tennis. Ik wist dat ik eigenlijk nog niet volwassen genoeg was om naar collegetennis te gaan, maar ik ben daar zó gegroeid door de combinatie van studie en tennis”, zei Hartono na het bereiken van het Australische hoofdtoernooi. Met haar deelname doen vier Nederlanders mee aan het toernooi.

,,Ik denk dat iedereen zijn eigen pad bewandelt, ook jongens als Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. We zijn alle drie een completer persoon geworden en dat heb je ook op de baan nodig. Je kunt wel hartstikke goed forehands en backhands slaan, maar als je mentaal niet goed bent, red je het niet. Tennistechnisch was ik altijd wel in orde, maar door het vertrouwen en het geloof in mezelf ben ik nu hier”, aldus de nummer 191 van de wereld.

Volledig scherm Arianne Hartono. © BELGA

,,Ik wil niet zeggen dat ik in het proftennis ben gerold, maar ik heb het gewoon altijd in mijn achterhoofd gehad en dag voor dag en week voor week aan mijn ding gewerkt. Ik heb zoveel dingen meegenomen uit al die jaren collegetennis” en de jaren erna in het tenniscircuit, blikt Hartono terug. ,,Schijnbaar moest het zo zijn dat de puzzelstukjes hier in elkaar vallen. Maar drie jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik hier nu zou staan. Ik zat er niet zo heel erg in, zeg maar.”

Hartono sloeg in haar carrière een kleine 70.000 euro aan prijzengeld bij elkaar en dat heeft ze nu met het bereiken van het hoofdtoernooi verdubbeld. ,,Onwerkelijk”, valt er veelvuldig uit haar mond te horen. ,,Het is mijn eerst keer hier, ik heb er geen woorden voor. Alleen al naar de Australian Open mogen, was al een droom voor me. En daar blijf ik nu nog even in.”

De Amerikaanse Amanda Anisimova (20), de mondiale nummer 60, is de tegenstandster van Hartono.