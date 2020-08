Tennisster Clijsters is hersteld van blessure en durft rentree in New York aan

Cincinnati Schuurs pakt dubbelti­tel met Peschke op WTA-toer­nooi in New York

29 augustus Demi Schuurs heeft met haar Tsjechische dubbelpartner Kveta Peschke het WTA-toernooi van Cincinnati gewonnen. Het als derde geplaatste tweetal versloeg in New York, waar het evenement wordt afgewerkt vanwege de coronacrisis, in de finale de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yifan in drie sets: 6-1 4-6 10-4.