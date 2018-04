Tennisster Errani worstelt met depressiviteit

Na afloop van de play-off van Wereldgroep 1 in Genoa, door België met 4-0 gewonnen, bekende Errani dat ze door een moeilijke fase gaat in haar leven. Daardoor kan ze op de tennisbaan niet meer optimaal presteren.



Errani had vandaag in haar duel met Elise Mertens (6-3 6-1) last van krampen. ,,Mijn probleem is echter eerder mentaal dan fysiek'', zei de dertigjarige Italiaanse. ,,Die krampen zijn het gevolg van de spanning in mijn lichaam door persoonlijke problemen. Ik ben niet sereen, ik heb een depressie. Het heeft niets met tennis te maken, maar ik moet mijn hoofd leegmaken."