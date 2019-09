Tennisster Osaka naar finale in Osaka

PSV-Ajax: lente versus zomer en innovatief fonds tegen grootkapi­taal

10:52 PSV-Ajax is dé wedstrijd van het jaar in Eindhoven. Geen club die in en rondom het Philips Stadion zoveel weerstand oproept als de recordkampioen. Aversie met diepe historische wortels, voortkomend uit tal van sentimenten.