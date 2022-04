Tennissters afgeschminkt door Spanje, geen finale: ‘Ik ga hier niet zitten huilen’

Billie Jean King Cup Beroerde start Nederland in duel met Spanje: na Rus ook Pattinama-Kerkhove onderuit

Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd de Nederlandse tennissters op gelijke hoogte te brengen in de Billie Jean King Cup-ontmoeting met Spanje. Eerder op de dag had Arantxa Rus de eerste partij verloren.

