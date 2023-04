Tennissters treffen bij Billie Jean King Cup in Antalya onder meer gastland Turkije

Frédérique Matla slaat hockey­sters Den Bosch weer naar finale EHL

Frédérique Matla heeft de hockeysters van Den Bosch naar de finale van de Euro Hockey League geslagen. De spits maakte beide doelpunten van Den Bosch in de halve finale tegen de Duitse club Düsseldorfer HC, dat in het Wagener-stadion nog wel op voorsprong was gekomen (2-1).