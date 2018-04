Tennissters vliegen uit wereldgroep na nederlaag tegen Australië

Lemoine kwam daarna tegenover Daria Gavrilova te staan, die Stosur verving. De nummer 295 van de wereld had weinig in te brengen tegen de Australische nummer 24 en boog in twee sets: 3-6 2-6. Demi Schuurs en Kerkhove kwamen nog wel op de baan voor een afsluitend dubbelspel, maar dat was voor de vorm en had geen invloed meer op het eindresultaat. Ze verloren in twee sets van Gavrilova en Destanee Aiava.



De equipe van captain Paul Haarhuis daalt door de nederlaag een niveau. In 2016 bereikte zijn team nog de halve finales van de wereldgroep.



De opdracht op het hardcourt van Wollongong was vooraf al bijna onmogelijk. Hoewel Nederland op de wereldranglijst van landen hoger staat dan Australië, was het ontbreken van de beste speelsters een groot gemis. Kerkhove stond nu als nummer 210 van de wereld als kopvrouw op de baan, terwijl Australië met Barty en Gavrilova twee speelsters uit de top 25 kon opvoeren.



Kerkhove weerde zich zaterdag in de openingswedstrijd tegen routinier Stosur kranig en bracht zelfs een punt binnen door te winnen, maar tegen Barty lukte dat zondag niet. Kerkhove ging ten onder in het servicegeweld van haar tegenstander.