Tennistalent Alcaraz ‘krijgt’ op verjaardag wedstrijd tegen Nadal: ‘Droom die uitkomt’

,,Dit is het allermooiste verjaardagscadeau. Het is een droom die uitkomt, om tegen Rafa te spelen in Madrid en voor Spaans publiek. Ik ga dat moment zeker nooit vergeten en ga van hem leren. Ik weet niet hoe ik mijn gevoel moet omschrijven”, zei de stralende Alcaraz.

,,Ze zeggen altijd dat de 18e verjaardag speciaal is, maar om tegen een van de beste spelers aller tijden te spelen is heel speciaal. Toen ik klein was, was hij mijn idool.”



Alcaraz plaatste zich ten koste van de Fransman Adrian Mannarino voor de tweede ronde in Madrid. Daarmee werd hij de jongste winnaar van een wedstrijd ooit in Madrid. Hij sloeg uitgerekend Nadal uit de boeken. Nadal, de nummer 3 van de wereld, was 18 toen hij in 2004 voor het eerst een zege boekte in de Spaanse hoofdstad.