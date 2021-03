Tennistalent Swiatek mentaal sterker dankzij Lego: ‘Het werkt perfect voor mij’

,,Door het bouwen van allerlei modellen kan ik me veel beter op komende wedstrijden focussen”, zegt de winnares van het WTA-toernooi van Adelaide van afgelopen weekend. ,,Het helpt me enorm bij de voorbereidingen op toernooien.”



Swiatek heeft ook al vaker gezegd dat sportpsychologe Daria Abramowicz een belangrijke rol speelt bij het behalen van de goede resultaten. ,,Zij kwam ook met het advies om wat met Lego te gaan doen. Het werkt perfect en past heel goed bij me. Ik houd er van in constructies te denken.”