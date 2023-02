Terug naar de eerdere WK’s in Hoogerheide: van een Belgische coup tot duel tussen Van Aert en Van der Poel bij de beloften

Het is eindelijk zover: voor de derde keer staat het WK veldrijden voor de mannen op het programma in Hoogerheide. Een tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert ligt in het verschiet. De vorige edities reden zij nog niet bij de profs, hoe verliepen die WK's ook alweer?

In 2009 en 2014 was Hoogerheide al eerder het decor van het WK veldrijden. De eerste keer werd het een Belgisch feestje, daarna ging een Tsjech er met de wereldtitel vandoor. In dat jaar deden Van der Poel en Van Aert bij de beloften van zich spreken.

2009: de Belgische coup

Lars Boom maakte in 2009 kennis met een Belgisch coup. In een volgepakt Hoogerheide hoopte de Nederlander in eigen land wereldkampioen te worden, maar daar staken een bataljon aan Belgen een stokje voor.

In de eerste ronde reed Niels Albert weg, waardoor Boom meteen een gat moest dichten. Dat lukte hem niet in zijn eentje, maar al die Belgen achter Boom weigerden om landgenoot Albert terug te pakken. Zodoende werd de toen 22-jarige Albert voor het eerst wereldkampioen.

En hij was niet de enige Belg op het podium: Sven Nys greep het brons, de Tsjech Zdenek Stybar won het zilver. En Boom? Die kwam ontgoocheld als twintigste over de streep, kansloos door de coup van de Belgen en materiaalpech.

Volledig scherm Lars Boom (links) werd in 2009 onschadelijk gemaakt door een groep Belgen. © ROBERT VAN DEN BERGE2009

2014: Tsjechische zege na bloedstollend duel

Vijf jaar later was het wederom spektakel in Hoogerheide. Stybar en Nys waren de torenhoge favorieten. Nys zei eerder deze week in gesprek met deze site al: ,,Eén foutje heeft de strijd beslist.”

Het begin is nog voor de Belgische veelwinnaar, die na een val van Stybar een voorsprong opbouwde. Toen Nys zelf viel, keerde zijn concurrent terug. Vervolgens bleef het wachten op de ontknoping.

Het befaamde, beslissende foutje vond plaats in de allerlaatste ronde. Stybar dwong de Belg tot het maken van een stuurfout en piepte er tussenuit. Het was voor de Tsjech zijn derde regenboogtrui. Nys pakte het zilver, ver daarachter werd de Belg Kevin Pauwels derde.

In 2014 al een duel tussen Van der Poel en Van Aert

Bij de beloften reden toen de twee hoofdrolspelers van vanmiddag: Mathieu van der Poel en Wout van Aert streden in 2014 om de wereldtitel, bij de beloften weliswaar. Het werd een zege voor de Belg, die Van der Poel op meer dan een minuut reed.

De Nederlander werd ‘slechts’ derde, want tussen de twee rivalen zat nog een Belg: Michael Vanthourenhout greep het zilver in Hoogerheide.

Van der Poel en Van Aert kwamen elkaar de afgelopen maanden liefst tien keer tegen in een veldrit. De stand is daarin 6-4 voor de Belg.

De race bij de mannen begint om 15:00 uur. Lees alles over het WK in Hoogerheide in dit dossier.

Volledig scherm De twee hoofdrolspelers van vanmiddag, negen jaar geleden. Toen pakte Wout van Aert goud bij de beloften en Mathieu van der Poel het brons. Het zilver was voor Michael Vanthourenhout. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Sven Nys in 2014 aan kop in Hoogerheide, achter hem de latere winnaar Stybar. © Johan Wouters

Volledig scherm Zdenek Stybar wordt wereldkampioen in Hoogerheide. Hij wordt geflankeerd door de Belgen Nys (links) en Pauwels. © photo: Cor Vos