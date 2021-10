Teruggekeerde Clijsters (38) kan in Indian Wells wéér niet winnen: ‘De weg is hobbelig’

Het is tennisster Kim Clijsters ook in Indian Wells niet gelukt om een overwinning te boeken op de WTA Tour. De 38-jarige Belgische, bezig aan haar derde periode op de Tour, moest het in de eerste ronde afleggen tegen Katerina Siniakova uit Tsjechië: 1-6, 6-2 en 2-6. Clijsters verloor vooralsnog al haar partijen in het enkelspel sinds ze vorig jaar voor de tweede keer haar rentree maakte.

De voormalige aanvoerster van de wereldranglijst, nu de mondiale nummer 1476, had van de organisatie in Indian Wells een wildcard gekregen. Clijsters won het toptoernooi in Californië in 2003 en 2005. Tien jaar na haar laatste optreden in Indian Wells keerde ze daar donderdag terug op de baan, maar het leverde opnieuw een nederlaag op. Siniakova, die afgelopen zomer met landgenote Barbora Krejcikova olympisch goud pakte in het dubbelspel, bleek in de derde set fitter en scherper dan Clijsters.

,,Er zijn momenten dat ik me echt goed voel op de baan, maar ook momenten waarop ik voel dat ik te wisselvallig ben. Dat hoort bij het proces”, zegt Clijsters, die nog altijd vastbesloten is om van haar derde ‘tennisleven’ een succes te maken. ,,De weg is hobbelig, maar ik probeer mijn spel iedere keer dat ik op de baan sta te verbeteren.”

De viervoudig grandslamwinnares maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar ze kwam sindsdien nog amper in actie. In oktober onderging Clijsters een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting. Ze maakte onlangs in Chicago haar rentree, maar daar verloor ze in de eerste ronde, net als vorig jaar in Dubai, Monterrey en op de US Open in New York. De Belgische won dat grandslamtoernooi drie keer, waarvan twee keer na haar eerste comeback in 2009.