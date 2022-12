‘The Grinch’ Peter Wright wilde op het WK darts onder de radar blijven: ‘Dat is niet echt gelukt hè?’

Laat Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Michael Smith onderling maar lekker uitmaken wie de grote titelfavoriet is voor het WK darts. Dat had titelhouder Peter Wright vooraf gezegd . Zelf vond de regerend wereldkampioen het prima om onder de radar te blijven. Dat mislukte donderdagavond echter alsnog.

Dartsfans werden op de eerste dag van het WK darts direct getrakteerd op een déjà-vu in het Alexandra Palace in Londen. Het was precies twee jaar geleden dat Peter Wright als regerend wereldkampioen óók als The Grinch het podium betrad tijdens het WK. Toen versloeg hij Steve West met 3-1, nu was Mickey Mansell met 3-0 de klos.

,,Onder de radar blijven... Ja, dat is niet echt gelukt hè?”, grapte Wright na zijn partij tegenover het aanwezige journaille in Londen, al wijzend naar zijn outfit. Slecht van pas kwam zijn verkleedpartij, inclusief wollige handschoenen, niet.

De afgelopen week werd Londen bedolven onder een dik pak sneeuw en door de vrieskou in de Engelse hoofdstad heeft de stad nog steeds veel weg van een Winterwonderland. Ook binnen de muren van Ally Pally was de warmte ver te zoeken. ,,Het was een beetje kouder dan normaal, eerlijk gezegd. Maar wat verwacht je als het buiten vijf graden vriest? Het was frisjes, maar gelukkig had ik extra laagjes aan.”

Dat Wright weer grapjes kan maken in zijn groene outfit komt vooral ook omdat het een stuk beter gaat met zijn vrouw, Jo. Zij werd tijdens de Grand Slam of Darts naar het ziekenhuis gebracht met een ingeklapte long als gevolg van een complicatie na een galblaasoperatie. Donderdagavond was ze ‘gewoon’ weer van de partij. Sterker nog: zij is als kapster altijd verantwoordelijk voor de wonderlijke creaties van de Schot. ,,Het gaat goed met haar. Woensdag zeiden de chirurgen dat alles goed was, dat was een hele opluchting. Alsof er een muur vol met bakstenen van mijn schouders viel. Daardoor kan ik nu genieten van het WK.”

Op dat WK is hij zoals bekend de titelhouder, maar door de zorgen om zijn Jo kende hij niet de ideale voorbereiding. Mede daardoor wordt hij bij de lijstjes met topfavorieten veelal overgeslagen: ,,Om eerlijk te zijn speel ik het hele jaar al verschrikkelijk. Dat is waarom ik niet de topfavoriet ben. Michael (van Gerwen, red.) heeft tegenstanders vernietigd. Maar het maakt mij niet uit als mensen het over alle goede spelers hebben en niet over mij. Natuurlijk wil ik winnen, maar dan moet ik wel beter spelen, want ook vanavond ben ik niet blij met mijn optreden.”

Ondanks een mager gemiddelde van 88,34 zette hij Mansell toch eenvoudig aan de kant. ,,Het was geen nadeel voor me dat hij de eerste wedstrijd van de avond ook al moest spelen. Ik ben blij dat hij niet echt op kwam dagen en dat ik door ben. Anders had het een heel slechte Kerstmis voor mijn familie geworden. Nu heb ik veel tijd om me voor te bereiden en mezelf te verbeteren”, aldus Wright, die pas op dinsdag 27 december weer speelt tegen Kim Huybrechts of de Zuid-Afrikaan Grant Sampson.

