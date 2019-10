Thiem knokt zich naar finale in Peking

OP WEG NAAR TOKIO Inge Jansen dolblij met haar ticket voor Tokio: ‘Eindelijk! Hier heb ik mijn hele leven naartoe gewerkt’

12:00 Bij schoonspringster Inge Jansen (25) zat de pijn na het missen van de Olympische Spelen van Rio in 2016 heel diep. In Tokio is ze er wel bij. ,,Toen ik zag dat ik het had gehaald, barstte ik in tranen uit. Dat was zo’n mooi moment.”