Thiem moet al in tweede ronde buigen voor Zuid-Afrikaanse qualifier

bekerfinale Van den Brom zorgt voor ommekeer in Genk: ‘Nooit gevoeld dat er binnen de club werd getwijfeld’

9:20 John van den Brom plaatste zich zondagavond met zijn club Racing Genk voor de Belgische bekerfinale. Het was een bijzondere wedstrijd voor de oefenmeester want hij versloeg ‘op’ Anderlecht zijn voormalige club. In de finale tegen Standard Luik hoopt hij af te rekenen met de bekerfinalevloek die hem nu al jaren teistert.