Thiem ook in Londen te sterk voor Nadal: ‘Hoop dat mensen zorgen even kwijt waren’

Thiem kreeg in de tweede set al drie matchpoints bij een 5-4 voorsprong, maar deze werden door Nadal allemaal weggewerkt. In de tiebreak kreeg de 27-jarige Oostenrijker opnieuw drie kansen om de partij binnen te halen en nu was het bij de eerste keer direct raak. Daarmee kwam er na 2 uur en 26 minuten een mooie einde aan een hoogstaande partij, al hadden veel tennisfans het waarschijnlijk niet erg gevonden als er nog een derde set was gekomen. Vooral in de tweede set was het niveau van het duel tussen de nummers 2 (Nadal) en 3 van de wereld (Thiem) hoog. Nadal nam een break voorsprong, maar gaf die een game later meteen weer weg na een aantal sensationele punten. Thiem won 86 punten, Nadal vijf minder. Begin dit jaar had Thiem op de Australian Open ook van Nadal gewonnen en ook toen won hij alle tiebreaks: 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 7-6 (6). Thiem had op de openingsdag van het eindejaarstoernooi al van de Griekse titelhouder Stefanos Tsitsipas gewonnen. Andrej Roeblev uit Rusland is de vierde speler in de groep. Hij verloor zondag van Nadal. Vorig jaar reikte Thiem tot de finale in Londen. Tsitsipas was hem toen in drie sets de baas.

‘Zware tijden’

,,Het was een geweldige partij, van de eerste tot de laatste bal", zo sprak Thiem na afloop voor de camera in een lege O2 Arena in Londen. ,,Tegen rafael is het altijd lastig, want we weten dat hij nooit opgeeft. Dat zag je bij mijn eerste drie matchpoints, maar bij de tweede keer lukte het gelukkig wel. Ik denk dat we dit op dit toernooi nog veel meer spannende partijen en tiebreaks zullen zien. Het was een geweldige sfeer geweest, want ik denk dat we een mooie show hebben opgevoerd voor de mensen thuis voor de tv. Het zijn zware tijden voor veel mensen, dat besef is er ook bij alle tennissers die hier nu zijn. Ook in mijn thuisland Oostenrijk is er de afgelopen tijd veel gebeurd en is er sinds gisteren weer een strenge lockdown, dus ik hoop dat de mensen die gekeken hebben voor twee uur al hun zorgen even kwijt waren. Wij zijn in de bevoorrechte positie dat we ons werk mogen doen en daar hopelijk ook nog mensen blij mee kunnen maken.”