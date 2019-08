Thiem op Rogers Cup verrassend uitgeschakeld door Medvedev

Medvedev, de nummer 9 van de wereld, was op alle vlakken beter dan zijn Oostenrijkse tegenstander. Thiem leverde direct zijn service in en ook op 5-3 gebeurde dit nog een keer. In de tweede set walste de Rus over Thiem heen. Na een matchpoint voor 6-3, 6-0 sloeg hij op eigen service alsnog toe.