Thiem verslaat Federer in finale Indian Wells

Groot talent Andreescu (18) pakt in Indian Wells eerste WTA-titel

17 maart Het achttienjarige tennistalent Bianca Andreescu heeft in Californië haar eerste titel in het WTA-circuit veroverd. De Canadese tiener verraste in de finale van het toptoernooi in Indian Wells de dertien jaar oudere Angelique Kerber. Andreescu versloeg de als achtste geplaatste Duitse, vorig jaar winnares op Wimbledon, in drie sets: 6-4, 3-6, 6-4.