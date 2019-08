Thiem vervult zijn kinderdroom met toernooiwinst in thuiswedstrijd

Geen setverlies

De nummer vier van de wereld begon met veel vertrouwen aan de finale. Thiem, die al 21 keer in een finale stond en er 13 wist te winnen, was het ATP-toernooi van Kitbühel zonder setverlies doorgekomen. Met Ramos-Vinolas trof hij wel een man in vorm, want de 31-jarige Spanjaard won een week eerder nog het toernooi van Gstaad.



Thiem kwam vroeg in de wedstrijd even in de problemen, maar werkte vijf breekpunten van zijn tegenstander succesvol weg. Na een regenpauze bij een 4-5 stand sloeg Thiem toe en won hij met speels gemak de tiebreak: 7-0. In het vervolg van de wedstrijd gunde hij zijn tegenstander nog maar één game.