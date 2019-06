Thiem wil het goed maken met Serena

Thiem bitste dat Williams zich van haar slechtste kant liet zien en hem ‘als een junior’ behandelde. ,,Misschien was het toch niet haar fout, maar een misser van de organisatie”, keek de verliezend finalist terug. ,,Ik vind het ongelooflijk wat zij bereikt heeft in het tennis. Ik zou graag met haar een gemengddubbel spelen op Wimbledon of de US Open.”



Thiem verbaasde zich wel over de ophef die zijn woorden hadden veroorzaakt. Of zijn aanbod serieus was valt te betwijfelen. Daarvoor zijn de belangen van de Oostenrijkse nummer 4 van de wereld in het enkelspel te groot geworden.