Tiafoe bereikt finale in Delray Beach

Bjorn Koreman snelt naar zege Karpencross

12:05 Bjorn Koreman heeft zondag in Eindhoven de Karpencross gewonnen. De atleet van Leiden Atletiek liep de 10 km in een tijd van 32:35 en was daarmee de atleten uit de regio ruim te snel af. In de eindsprint om de tweede plaats was Michael Beuwer zijn clubgenoot van Eindhoven Atletiek Mesgina Tesfay net te snel af. De twee gaven een minuut toe op Koreman.