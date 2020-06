Tien fraaie weetjes over de mafste en langste tenniswedstrijd ooit

Isner vs. MahutPrecies tien jaar geleden werd de mafste en langste tenniswedstrijd ooit gespeeld. Op het heilige gras van Wimbledon schreven John Isner en Nicolas Mahut geschiedenis door ruim 11 uur (verdeeld over drie dagen) op de baan te staan. Isner won in de vijfde set met 70-68 (!). Tien gekke weetjes op een rij.

Door Daniël Dwarswaard



1.

De liefhebber van sportquizjes dreunt zo op dat de Amerikaan Isner en de Fransman Mahut in totaal 11 uur en 5 minuten op de baan stonden. Maar het aantal uur tussen de eerste en de laatste bal is ook wel een mooie voor toekomstige quizjes. Het antwoord: 46 uur en 34 minuten. Tussendoor twee nachten en twee keer ontbijten.

Lees ook Toen zo'n beetje alle tennisrecords aan flarden werden geslagen Lees meer

2.

Die vijfde set. Ja, die krankzinnige vijfde set. 70-68 dus. Het grappige is: alleen al díe set duurde langer dan welke andere complete tenniswedstrijd dan ook. Houd u vast: 8 uur en 11 minuten. We herhalen: dat was dus één set.

Volledig scherm John Isner kwam als winnaar uit de strijd na de marathonpartij. © BSR Agency

3.

Jawel, er zat toch ook nog een Nederlands tintje aan deze legendarische wedstrijd. Het was namelijk onze landgenoot Thiemo de Bakker die John Isner in de tweede ronde uitschakelde. De cijfers waren duidelijk: 6-0, 6-3, 6-2. Maar ja, de gesloopte Amerikaan kreeg ook amper z'n armen meer omhoog.

4.

Toeval bestaat niet. Een jaar na hun wedstrijd voor de eeuwigheid werden Isner en Mahut in de eerste ronde van Wimbledon wéér aan elkaar gekoppeld. Voer voor prachtige voorbeschouwingen uiteraard. De werkelijkheid werd uiteindelijk minder spannend. Weer won Isner, maar daar hield de vergelijking met een jaar eerder wel op. Drie setjes in ruim twee uur, dat viel een beetje tegen.

5.

Bam, volgende ace. Pats, weer één. Ook dat ging maar door tijdens de wedstrijd. Isner (112) en Mahut (103) ramden er vrolijk op los. In totaal dus 215 directe punten na een service. Zoals met zoveel records in deze wedstrijd: dat gaat niet meer verbroken worden. De Kroaat Ivo Karlovic sloeg ooit 78 aces in één partij. Een héél scherp record, dacht iedereen toen nog.

Volledig scherm John Isner kan niet meer. © AP

6.

Mahut verloor dus uiteindelijk. Geen andere wedstrijd had hij liever willen winnen dan deze. Je zou kunnen zeggen: de druk werd hem uiteindelijk toch te groot. Maar toch ook even dit feitje: 63 keer moest Mahut serveren ‘om in de wedstrijd te blijven’. Mentaal een prestatie.

7.

Te leuk om niet te noemen. De partij is de langste sportwedstrijd die ooit op televisie is uitgezonden. Nog leuker om niet te noemen: voor de Brit Ronald McIntosh van de BBC was het zijn allereerste tennispartij als commentator. Kon hij er even rustig in komen….

8.

Isner houdt wel van een marathonpartijtje op zijn tijd. Want ook twee jaar geleden was het raak. En jawel, weer op Wimbledon. In de halve finale verloor hij dit keer. Na 6 uur en 36 minuten van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Volledig scherm John Isner wint eindelijk. © BSR Agency

9.

We gaan het op Wimbledon niet meer meemaken. Zulke extreme uitslagen in de vijfde set. Tegenwoordig komt er bij 12-12 in een tiebreak om de winnaar te bepalen. Alleen bij Roland Garros is een extreme marathonpartij nog mogelijk: daar valt de beslissing in de vijfde set pas bij twee games verschil.

10.

Er is zelfs een theorie dat deze marathonpartij bedacht is door de twee. Een paar boze tongen hebben die complotgedachte al eens in de ether geslingerd. Hun idee: de spelers spraken af om er een historische wedstrijd van te maken om hun naamsbekendheid als modale prof een boost te geven. Wel goed bedacht. Tien jaar later hebben we het nog steeds over Isner en Mahut. En over tien jaar waarschijnlijk wéér.

Volledig scherm John Isner en Nicolas Mahut poseren voor de krankzinnige stand op het scorebord. © BSR Agency

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP