Tieners Raducanu en Gauff uitgeschakeld op Wimbledon

Omloop der Kempen na natte finale prooi voor Roy Eefting

4 juli De 72ste editie van de Omloop der Kempen is zondagmiddag een prooi geworden voor de 31-jarige sprinter Roy Eefting. De Gelderlander was in de massasprint in Veldhoven de slimste en snelste renner en drukte zijn voorwiel op de Dorpsstraat als eerste over de meet.