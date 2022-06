Tierende Van de Zandschulp ‘heeft geen zin meer', maar vecht zich ronde verder in Queen's

In de eerste set volgden de breaks elkaar in een rap tempo op. Er moest een tiebreak aan te pas komen en daarin nam de Nederlandse nummer 29 van de wereld dan toch afstand van de Brit. Drie setpoints had hij nodig om de voorsprong op het bord te zetten.

Ook in de tweede set bleef Jubb zich goed weren. Hij wist, gesteund door het Londense publiek, telkens zijn eigen opslag te houden en kwam op een 5-4 voorsprong. Een gefrustreerde Van de Zandschulp serveerde daarna twee breakpoints weg, maar verloor hem alsnog na twee discutabele calls van de lijnrechters. Hij gooide met zijn racket en was het er duidelijk niet mee eens: 6-4 Jubb.

Direct in de derde set leek Van de Zandschulp zich over zijn frustratie heen te zetten en brak hij zijn tegenstander in de eerste game. Maar zelf was hij alles behalve tevreden. Na enkele onnodige fouten riep hij hardop ,,ik heb helemaal geen zin meer om te tennissen", en ,,laat me nou eens met rust.” Ook mompelde hij het al moeilijk genoeg met zichzelf te hebben, en niet per se iets van een ander wilde horen. Dat was duidelijk gericht richting zijn coach Peter Lucassen.

Toch wist hij zijn eigen servicegames te behouden en al snel de dubbele break voorsprong te pakken in de derde set. Ondanks het overheersende chagrijn kon hij zo zonder problemen de laatste set en overwinning naar zich toe trekken, maar van vreugde was weinig sprake. Eerder deze maand werd Van de Zandschulp op de Libéma Open in Rosmalen in de eerste ronde uitgeschakeld.

IJzersterk serverende Tallon Griekspoor ronde verder in Halle

Na twee overwinningen in het kwalificatietoernooi heeft Tallon Griekspoor ook de eerste ronde overleefd op het toernooi van Halle. Op een van de buitenbanen zette hij de Slowaak Alex Molcan aan de kant: 7-6 (10) 6-2.

Vanaf de eerste game zat er weinig tussen Tallon Griekspoor en Alex Molcan, respectievelijk de nummers 61 en 45 van de wereld. Beide spelers haalden hun eigen servicegames telkens binnen en dus werd het een tiebreak. Ook daarin ging het gelijk op. Vijf Slowaakse setpoints werden door Griekspoor ongedaan gemaakt, waarna hij het op 10-9 zelf afmaakte bij zijn tweede kans.

Volledig scherm Tallon Griekspoor. © ANP

In de tweede set wist Griekspoor, die vorige week in Rosmalen pas zijn eerste graswedstrijd won op ATP-niveau, vervolgens wel al vroeg een break te forceren. Hij liep uit naar 3-0 en zag de overwinning niet meer in gevaar komen: 6-2. Met name op eigen opslag speelde de Nederlander uitstekend. Griekspoor sloeg in de anderhalf uur durende partij tien aces.



In de tweede ronde neemt Griekspoor het later deze week op tegen Marton Fucsovics uit Hongarije of de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Daarna wacht mogelijk een clash met nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev.

