Tiger Woods ontslagen uit ziekenhuis: ‘Blij dat ik weer thuis ben’

Twintig jaar na debuut Ibrahimo­vic (39) na vijf jaar terug bij Zweden: ‘The return of the God’

16 maart Zlatan Ibrahimovic is terug in de selectie van Zweden. De 39-jarige spits van AC Milan is door bondscoach Janne Andersson opgeroepen voor de komende interlands tegen Georgië, Kosovo (WK-kwalificatie) en Estland (vriendschappelijk). Door deze oproep is de kans ook groot Ibrahimovic komende zomer aanwezig is op het komende EK.