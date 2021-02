Tiger Woods: ‘Vol goede moed begonnen aan herstel’

Haase moet direct aan de bak: Hagenaar treft Murray in Ahoy

26 februari Robin Haase is in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament gekoppeld aan Andy Murray. Beide spelers doen vanaf maandag in Ahoy mee met een wildcard. De winnaar van die partij treft in de tweede ronde vermoedelijk de als vierde geplaatste Rus Andrej Roeblev, die het in zijn openingspartij opneemt tegen een qualifier.