Tijd tikt in het nadeel van vroegstarter Harrie Smolders

Indoor BrabantHarrie Smolders bezorgde The Dutch Masters bijna een Nederlandse overwinning in het koningsnummer. In de barrage groeide de Rolex Grand Prix gistermiddag naar een climax. De springruiter uit Lage Mierde werd met 0.13 seconde verschil afgetroefd door de Duitser Daniel Deusser.

Een kostbare fractie van een seconde. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats in de uitverkochte Brabanthallen bedroeg 91.000 euro: 231.000 om 140.000 euro. Omdat Deusser eerder ook al het Grand Slam-toernooi in Aken won, streek de in België woonachtige topruiter ook nog een bonus op van een kwart miljoen. Kassa.

Vroege loting

De tijd tikte tijdens Grand Prix, gesponsord door een Zwitsers horlogemerk, in het nadeel van Smolders. Die moest met Monaco als een van de eerste combinaties aan de bak in de barrage, met twaalf deelnemers. Achteraf wist hij wel waar hij nog een paar tienden had kunnen winnen. ,,Als je ergens een galopsprong meer weglaat, weet je dat je net een paar tienden sneller kan zijn. Ik had een vroege loting. Iedereen begon zich natuurlijk op mij te richten. Zit je iets later in het veld, kun je zien wat je moet doen om sneller te gaan. Maar je ziet ook dat anderen dan teveel risico nemen wat in een fout resulteert”, zei Smolders. Zo sneuvelden de Brit Scott Brash en Duitser Marcus Ehning op de laatste hindernis, terwijl beiden sneller rondgingen dan Smolders.

Quote Ik was in Genève ook al tweede. Nu weer. En twee keer was ik heel dichtbijH Harrie Smolders

,,Daniel Deusser reed een ronde uit het boekje reed. Dat is topsport. Het wordt beslist op honderdsten van seconden”, legde Smolders zich neer bij het meesterschap van de Duitser. ,,Ik was in Genève ook al tweede. Nu weer. En twee keer was ik heel dichtbij. Ik had hier graag gewonnen.”

Volledig scherm Winnaar en man in bonus Daniel Deusser. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Smolders gaf zijn olympiër Bingo Du Parc rust na een wedstrijd in Qatar. In de Brabanthallen was het de beurt aan zijn andere toppaard, de twaalfjarige ruin Monaco. ,,Dit paard is misschien wel competitiever dan Bingo de Parc. Monaco heeft het laatste halfjaar echt stappen gemaakt en behoort tot een van de beste van de wereld. In Qatar is een grotere ring, daar komt mijn olympische paard beter tot zijn recht. Monaco is meer allround, kan binnen én buiten goed overweg.”

Quote Fliere Fluiter sprong abnormaal goed. Ze vecht enorm voor me en geeft nooit op Jack Ansems

Gevraagd naar de kwaliteiten van Monaco zei Smolders: ,,Een paard met een gigantisch goede instelling. Snel, competitief, voorzichtig, hij heeft veel overzicht. En een paard dat altijd alles geeft.” Hij zal Monaco ook inzetten tijdens de komende wereldbekerfinale in Leipzig. Een van de doelen in het komende outdoorseizoen zijn de wereldkampioenschappen in het Deense Herning, waar de 41-jarige Brabander zich hoopt te plaatsen voor de volgende Olympische Spelen.

Debutant

Een verrassende naam in de barrage was die van Jack Ansems. De man van Stal Tandhof debuteerde met de merrie Fliere Fluiter op het hoogste niveau. Vorige maand verbaasde hij al met de wereldbekerzege in Krakow. Die vorm trok hij door in zijn eerste Rolex Grand Prix. Twee keer ging hij foutloos rond. Omdat hij zijn paard niet tot het uiterste wilde drijven, nam hij wat meer tijd in de barrage. Daardoor eindigde hij als traagste foutloze combinatie als zesde. ,,Fliere Fluiter sprong abnormaal goed. Ze vecht enorm voor me en geeft nooit op. Fantastisch om hier voor dit uitbundige Nederlandse publiek te rijden.”

Minder goed verging het Maikel van der Vleuten. Na de emotionele afscheidsceremonie van Verdi TN moest hij aan de bak met Elwikke. Al voor de start schopte de viervoeter wild met zijn achterpoten. Op de eerste hindernis tikte de merrie een balk uit de hengsels. Er zouden er nog drie volgen, waardoor de Somerenaar in de achterhoede eindigde.