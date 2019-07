Tijd voor Konta-mania op Wimbledon

Andy Murray nam met zijn rentree in het dubbelspel en het vormen van een droomduo met Serena Williams lange tijd alle aandacht weg van de Britse enkelspelers. Tot nu. Johanna Konta staat vanmiddag in de kwartfinale, met uitzicht op meer.

Door Rik Spekenbrink



Ze siert met een grote foto de voorpagina van The Daily Telegraph, en de sportcover. The Times doet het wat bescheidener, maar stelt in het openingsverhaal van het sportkatern wel: Johanna Konta kan Wimbledon winnen.

Het heeft even geduurd, maar de 'Konta-mania' is weer voorzichtig losgebarsten in Engeland. Nog niet zo hevig als twee jaar geleden, toen ze hier voor het eerst in de halve finale stond. Maar dat heeft alles met te maken met een andere Brit. Andy Murray nam, onbedoeld, alle aandacht weg van de vele Britse enkelspelers. Niet alleen met zijn optreden in het mannendubbel (uitgeschakeld in de tweede ronde), als wel met zijn deelname aan het gemengd dubbel. De vraag met wie hij zou 'mixen' hield het sportgekke land dagenlang bezig. Diverse speelsters zeiden nee tegen Murray, maar de droomkandidate ging na een paar nachtjes slapen wel in op zijn uitnodiging. De eerste partij van Murray en Serena Williams zaterdagavond bracht tennisfans in vervoering.

Maar nu het enkelspel is aanbeland in de beslissende fase, verschuift de aandacht logischerwijs naar Konta. Vanmiddag treft ze in de kwartfinale de Tsjechische Barbora Strycova. Konta is de grote favoriete. De ‘comeback queen’ wordt ze genoemd, nadat ze in de derde ronde tegen Sloane Stephens een set achterstand goedmaakte en gisteren in de achtste finale hetzelfde deed tegen oud-kampioene Petra Kvitova. Konta heeft nu 14 van haar laatste 15 driesetters gewonnen.

Quote Jo-Ko is Britser dan Greg Rusedski, die ook voor ‘GB’ speelde, maar altijd Canadees bleef. In Engeland wordt al voorzichtig gedroomd van een eerste Engelse winnares van Wimbledon sinds Virginia Wade in 1977. Grappig hoe het werkt. Zelden wordt nog gerept over de achtergrond van Konta, die helemaal geen Engelse is. Ze werd in 1991 geboren in Sydney. Haar ouders zijn Hongaars, haar opa voetbalde voor Ferencvaros. Pas op haar 14de verhuisde Konta naar Engeland, om op een Spaanse tennisschool te kunnen trainen. In 2012 werd ze officieel Britse, ze heeft drie paspoorten.

Als je dat niet weet, zou je het niet direct zeggen. Konta is Britser dan Greg Rusedski, die ook voor ‘GB’ speelde, maar altijd Canadees bleef. Over Murray, een Schot, werd altijd gegrapt dat hij pas een Brit werd toen hij Wimbledon won. Bij Konta is het niet echt een thema. Ze spreekt met een keurig Engels accent, valt niet te betrappen op uitspattingen, op of buiten de baan. ‘JoKo’ is beschaafd, eigenlijk wat saaiig, maar wel helemaal zichzelf. En daar houden veel Britten van.

Volledig scherm Johanna Konta. © BSR Agency

Als ze vanmiddag van Strycova wint, is de kans aanzienlijk dat ze in de halve finale Serena Williams treft. De Amerikaanse, nog altijd dromend van een 24ste grand slam, is de koningin van Wimbledon, maar al een paar jaar niet meer onaantastbaar. De laatste keer dat de twee elkaar troffen, vorig jaar in Stanford, won Konta met 6-1, 6-0. Omdat het schema van het vrouwentoernooi weer wagenwijd openligt, is er veel mogelijk voor Konta.