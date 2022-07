Tim van Rijthoven bijna bij beste honderd tennissers ter wereld

Ettiene Bax uit Bergeijk knalt naar zege in open Nederlands kampioen­schap zijspan­cross

Etienne Bax (33) uit Bergeijk is samen de Tsjech Ondrej Cermak open Nederlands kampioen zijspancross geworden. De Brabander pakte in Lichtenvoorde bovendien ook de zege in de eerste en tweede heat op de Zwarte Cross.

17 juli