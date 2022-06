Tim van Rijthoven blijft maar verbazen: Nederlander ook te sterk voor Reilly Opelka op Wimbledon

Winst op het ATP-toernooi van Rosmalen, winst in de eerste ronde bij zijn debuut op Wimbledon: wanneer zou de droom van Tim van Rijthoven stoppen? Nou, niet in de tweede van de ronde Wimbledon tegen Reilly Opelka. De Nederlander won in vier sets van de boomlange Amerikaan: 6-4, 6-7(8), 7-6(7), 7-6(4).

Al snel werd duidelijk dat Van Rijthoven tegen de ruim twee meter lange Opelka, nummer 18 van de wereld, elk breakpoint dat hij kreeg zou moeten benutten. De krachtige service is immers het grote wapen van de boomlange Amerikaan. In de eerste set deed de Nederlander dat perfect. Bij een stand van 2-2 wist Van Rijthoven de Amerikaan te breken en omdat de Nederlandse Wimbledon-debutant zelf zeer sterk was op zijn eigen service ging de eerste set met 6-4 naar Van Rijthoven.

In de tweede set kwam Van Rijthoven er uiteindelijk in de tiebreak zelf ook achter dat de kansen die geboden worden ook daadwerkelijk gegrepen moeten worden. De Nederlander kreeg setpoints, maar steeds was de service van Opelka hem te machtig. Op het moment dat Van Rijthoven de service van Opelka wél een keer wist te retourneren, gaf de Nederlander zijn tegenstander weer een kans middels een mislukte lob. Daardoor won Opelka de tweede set met 7-6(8).

Volledig scherm Reilly Opelka. © AP

De derde set leek op een kopie van de tweede. Wederom moest er een tiebreak aan te pas komen. Het grote verschil met de tweede set was dat Van Rijthoven, die wederom een puike partij op de mat legde, nu wél de breakkans benutte. Hij pakte daarmee de derde set met 7-6(7) waarmee de Nederlander nog maar één set verwijderd was van een plek in de derde ronde van Wimbledon.

En die plek in de derde ronde, die kwam er. Cruciaal daarbij was de tweede game in de vierde set. Opelka pakte een voorsprong van 40-0 en kreeg in totaal liefst vier breakpoints in die game, maar de Amerikaan wist deze allemaal niet te benutten.

Het vervolg van de set? Die kon zich wederom laten raden. Beide mannen bleven foutloos op hun service, al rook Van Rijthoven op 5-5 wel even een kansje na een 30-0 voorsprong op de service van Opelka. Toch kwam er wederom een tiebreak en daarin plaatste Van Rijthoven al glijdend een minibreak. Een beslissende minibreak, want de Nederlander zegevierde uiteindelijk en mag zich in de derde ronde van Wimbledon melden.

Eerste Nederlander sinds 2013

De 25-jarige Van Rijthoven is de eerste Nederlandse man die de derde ronde weet te bereiken op Wimbledon sinds 2013. Negen jaar geleden lukte het Igor Sijsling twee wedstrijden te winnen in Londen. Sijsling is nu de coach van Van Rijthoven. In de volgende ronde wacht Nikoloz Basilashvili uit Georgië, nummer 26 van de wereld.

Tallon Griekspoor werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Carlos Alcaraz. Botic van de Zandschulp komt donderdagmiddag nog in actie in de tweede ronde, tegen de Fin Emil Ruusuvuori.