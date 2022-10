Tim van Rijthoven laat zege glippen na thriller in Antwerpen, ook Jesper de Jong uitgeschakeld

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Antwerpen te bereiken. Hij verloor van de Spaanse nummer 55 van de wereld, Jaume Munar: 6-4, 4-6, 6-7.

Van Rijthoven probeerde een balans te vinden tussen aanvallen en verdedigen. Hij had daarbij wisselend succes, maar trok in een spannende tiebreak in de eerste set toch aan het langste eind. In de tweede set liep het aantal fouten bij de Brabander op en kwam Munar op gelijke hoogte.

Met een vroege break in de derde set nam Van Rijthoven een voorschot op de zege, maar het uitserveren op 5-3 ging hopeloos mis, hij werd op love gebroken. Ook in de beslissende tiebreak kwamen een paar fouten hem duur te staan: 4-7. Daarop brak Van Rijthoven uit frustratie zijn racket.

Tegelijkertijd in de Lotto Arena verloor Jesper de Jong (22) bij zijn tweede wedstrijd op het hoogste niveau. In Rosmalen kreeg hij eerder dit jaar een wildcard, in Antwerpen plaatste hij zich net als Van Rijthoven via het kwalificatietoernooi. Maar de Fransman Constant Lestienne was te sterk: 6-3, 6-4.

Later dinsdag speelt Botic van de Zandschulp nog op de European Open, hij treft de Zwitser Dominic Stricker. Van de Zandschulp is als zevende geplaatst. Tallon Griekspoor was de vierde Nederlander in het Belgische hoofdtoernooi, hij verloor maandag al van de Brit Dan Evans.