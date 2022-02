Tim van Rijthoven naar finale Italiaanse challenger, Ostapenko wint in Dubai, Bautista Agut in Doha

Tim van Rijthoven heeft zich verzekerd van een plek in de finale van een challengertoernooi in het Italiaanse Forli. De nummer 236 van de wereld was bij de laatste vier de Portugees Nuno Borges, de mondiale nummer 189, met 6-4 6-2 de baas.

De 24-jarige Van Rijthoven is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. Hij heeft in Forli al zes duels gewonnen en nog geen set afgestaan.

Zondag treft Van Rijthoven de Brit Jack Draper of Yosuke Watanuki uit Japan.

Ostapenko de sterkste in Dubai

Het sterk bezette WTA-toernooi van Dubai is gewonnen door de Letse Jelena Ostapenko (24). De nummer 21 van de wereld, ongeplaatst in de Verenigde Arabische Emiraten, versloeg in de finale de Russin Veronika Koedermetova met duidelijke cijfers: 6-0 6-4.

Volledig scherm Jelena Ostapenko © AP

De eenzijdige eindstrijd duurde slechts 64 minuten. In de eerste set - die maar 23 minuten duurde - pakte Koedermetova, de mondiale nummer 31, maar acht punten.

In juni van vorig jaar won Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, voor het laatst een WTA-toernooi. Ze was toen de beste op het gras van Eastbourne. Het is de vijfde titel uit haar loopbaan.

Bautista Agut pakt nu wel titel in Doha

Roberto Bautista Agut heeft zich op het toernooi van Doha gerevancheerd voor zijn verloren finale van vorig jaar. De 33-jarige Spanjaard versloeg in de finale de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die hem vorig jaar in de eindstrijd nog de baas was. Het werd 6-3 6-4 voor de nummer 16 van de wereld.

Volledig scherm Roberto Bautista Agut © AFP

Voor Bautista Agut was het zijn eerste titel in drie jaar tijd. In 2019 was hij ook de beste in Qatar. Hij bracht zijn aantal ATP-titels op tien.

Vorig jaar waren de rollen omgedraaid in de finale en won Basilasjvili, tegenwoordig de mondiale nummer 22, met 7-6 (5) 6-2.