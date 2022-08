Tim van Rijthoven overleeft zeven matchpoints en knokt zich in vijfsetter naar tweede ronde US Open

Tim van Rijthoven heeft op memorabele wijze de tweede ronde van de US Open bereikt. De Roosendaler, die eerder dit jaar tijdens het grasseizoen furore maakte in Rosmalen en op Wimbledon, begon tegen de Chinese qualifier Zhizhen Zhang dramatisch. Van Rijthoven voltooide echter een fraaie wederopstanding en treft Casper Ruud in de volgende ronde: 6-3 7-6 (7-4) 6-7 (9-11) 1-6 4-6.

Van Rijthoven begon dramatisch aan de partij en verloor de eerste twee sets. Zhang, die plek 138 bezet op de wereldranglijst, won de tweede set na een tiebreak. Ook de derde set werd beslist in een tiebreak, maar daarin stond Van Rijthoven op. Nadat Zhang zeven matchpoints verprutste, knokte de Nederlander zich terug in de partij.

Het bleek een mentale dreun voor Zhang, die in de vierde set de draad volledig kwijt was en Van Rijthoven langszij zag komen. Ook in de vijfde set kon hij niet voorkomen dat Van Rijthoven zich volledig oprichtte. Zhang hield het in de beslissende set nog wel spannend, maar kon een zege van de Brabander niet voorkomen.

Medvedev

Titelhouder Daniil Medvedev is met een overtuigende overwinning begonnen aan de US Open. De Rus stond tegen de Amerikaan Stefan Kozlov, de nummer 111 van de wereld, slechts zes games af: 6-2 6-4 6-0. Na 2 uur en 1 minuut maakte Medvedev het af met een sterke service-volley-actie. Hij sloeg liefst veertig winners. In totaal plaatste hij acht servicebreaks. Hij stond wel twee keer zijn eigen opslaggame af.

De 26-jarige Medvedev is als eerste geplaatst in New York. Vorig jaar pakte hij op Flushing Meadows zijn eerste grandslamtitel. Dit jaar haalde hij de finale op de Australian Open en de vierde ronde op Roland Garros. Op Wimbledon was hij niet welkom omdat alle Russische en Belarussische tennissers werden geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

De als zestiende geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut werd in de openingsronde uitgeschakeld. Hij verloor met 6-4 6-4 6-4 van de Amerikaan Jeffrey John Wolf, de mondiale nummer 87.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.