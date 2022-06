Tim van Rijthoven zorgt voor enorme sensatie met zege op Daniil Medvedev in finale Rosmalen

Hij maakte het sprookje compleet door in de finale niet alleen te winnen, maar dat ook nog eens te doen op zeer overtuigende wijze. De eerste set (6-4) duurde 35 minuten, in de tweede set (6-1) had hij aan slechts 26 minuten genoeg om Medvedev te verslaan. ,,Ik wil de organisatie bedanken voor de wildcard die ik heb gekregen. Anders was ik hier niet eens geweest, maar op een challenger-toernooi in Engeland. Ik wil mijn team bedanken dat ze het niet groter hebben gemaakt dan het is. Ze zijn nuchter en nederig gebleven. Het is gewoon tennis, tegen een gele bal slaan met een racket. Zo kijk ik er zelf ook naar, maar natuurlijk geniet ik hier enorm van", zei Van Rijthoven, die bijna honderd plekken gaat stijgen op de wereldranglijst.



De laatste Nederlandse tennisser die een ATP-toernooi won was Robin Haase, alweer tien jaar geleden in Kitzbühel. Van Rijthoven is de derde Nederlandse winnaar in Rosmalen, waar sinds 1990 wordt gespeeld in aanloop naar Wimbledon. Richard Krajicek (in 1994 tegen Karsten Braasch) en Sjeng Schalken (in 2002 en 2003 tegen Arnaud Clément) gingen hem voor. De afgelopen twee jaar werd het toernooi niet gehouden. Bij de vrouwen was eerder vandaag de Russin Ekaterina Aleksandrova te sterk voor Aryna Sabalenka: 7-5, 6-0.