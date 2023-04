Tisha Volleman kan het ook zonder adrenalinekick van het publiek, maar: ‘Dit soort wedstrijden vind ik heel lastig’

Het handgeklap van de Flik-Flak-trainer is goed te horen in een nagenoeg leeg Topsportcentrum Rotterdam. Supporters zijn bij de kwalificatiewedstrijden voor de Europese kampioenschappen niet welkom. ,,Vreselijk zo zonder toeschouwers”, zegt Volleman na afloop. ,,Ik haal juist heel veel energie uit publiek, uit een mooie wedstrijd zoals de NK in Ahoy. Dit soort wedstrijden vind ik heel lastig, omdat ik wel heel erg zenuwachtig ben, maar niet die lekkere adrenalinekick krijg van het publiek. Heel jammer.”

Schepje bovenop

Publiek of niet, ze kan terugkijken op een ‘prima rondje’, zoals ze zelf zegt. In een veld van elf EK-kandidaten eindigt ze als tweede op de meerkamp op ruime afstand van Naomi Visser: 52.367 tegen 54.267. Acht dagen eerder waren de rollen nog omgedraaid, maar dat zei meer over Visser die toen een mindere dag kende. Volleman heeft er zelf ook nog een schepje bovenop gedaan, want bleef de vorige keer nog onder de 52 punten steken.

Quote Het is een belangrijk jaar voor het team. Ik hoop dat we er met zijn allen keihard voor knallen Tisha Volleman (23)

Bondscoach Jeroen Jacobs maakt vandaag het vijfkoppige EK-team voor Turkijke bekend. De naam van Volleman mag daarin niet ontbreken. ,,Ik wil niet op de zaken vooruitlopen”, durft ze zich zaterdag nog niet rijk te rekenen. ,,Het belangrijkste is dat ik tevreden ben met mijn eigen oefeningen. Ik moet de komende week wat punten op de i zetten. Zo zou de D-score (voor de moeilijkheid, red.) nog iets hoger kunnen.”

Aardbevingsgebied

Sinds haar debuut in 2016 in Bern miste Volleman geen EK, behalve in 2020 toen de Nederlandse bond besloot in coronatijd niet mee te doen. Destijds was Turkije ook het gastland. Toen was het in Mersin te doen, dat tegen het aardbevingsgebied aan ligt. Antalya ligt bijna 500 kilometer daarvandaan. Opdracht voor de Nederlandse turnteams van 11 tot en met 16 april is een plekje bij de beste dertien landen. Die plaatsen zich voor de WK in Antwerpen, waar in het najaar de olympische teamtickets verdeeld worden. Volleman: ,,Ja, het is een belangrijk jaar. Ik hoop dat we er met zijn allen keihard voor knallen. Daar heb ik wel vertrouwen in.”

Op Volleman kan Jacobs bouwen. De Eindhovense is de degelijkheid zelve, zonder uitschieters naar boven of naar beneden. Tijdens de twee kwalificatiewedstrijden haalt ze bij zeven van de acht beurten een podiumplaats. Maar niet één keer zet ze de topscore neer. De vierde plaats op balk deze zaterdag is het minste resultaat. ,,Het fundament is steeds sterker en beter. Dat is een prettig gevoel. Dit biedt potentie om ook in training een stapje bovenop te doen in moeilijkheid. Daar ben ik ook mee bezig.” Visser pakt haar winst op Volleman juist in de D-scores, gezien het gat van 2,2 punten.

Liefhebber Volleman zal niet gauw passen voor een wedstrijd. Omdat ze actief was op de DTB-bokal in Stuttgart, had ze de eerste EK-selectiewedstrijd mogen laten schieten. Vera van Pol deed dat, Volleman niet. ,,Ik wilde niet per se weer een hele meerkamp doen, maar als je toch bezig bent en het fysiek trekt kun je net zo goed alle vier toestellen doen. Waarom niet? De extra ervaring is alleen maar goed. In januari had ik nog wat klachten aan de achillespezen. Vorig jaar ben ik daar te lang mee doorgegaan. Nu herkende ik het meteen en heb ik de rem erop gezet. Nu sta ik hier weer fris en fruitig.”