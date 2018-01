Titelverdediger Federer slaat zich simpel naar tweede ronde

De nummer 49 van de wereldranglijst deed zijn best, maar kreeg geen vat op de messcherpe passeerslagen van de routinier, die als tweede is geplaatst in het eerste Grand Slam van dit jaar. Federer is vijfvoudig winnaar in Melbourne; hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel. Hij treft in de tweede ronde de Duitser Jan-Lennard Struff.