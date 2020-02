Titelverdediger Monfils dringt door tot kwartfinales

De excentrieke Fransman treft in de kwartfinales de Brit Daniel Evans. De Engelse nummer 33 van de wereld had woensdag al in drie sets van Karen Chatsjanov uit Rusland gewonnen (4-6 6-3 6-4).



Monfils moest de eer hooghouden in Rotterdam na de vroege uitschakeling van de als eerste geplaatste Daniil Medvedev woensdag en de aftocht van Stefanos Tsitsipas en David Goffin, de nummers 2 en 4 van de plaatsingslijst, donderdag.



De als derde geplaatste Fransman had het in de eerste set lang lastig tegen Simon, maar brak zijn landgenoot op 4-4 toch. Op zijn eigen opslag pakte hij de set. Monfils pakte meteen een break in de tweede set, maar Simon knokte zich terug. De tweede break van Monfils leek de beslissing te brengen. De Franse nummer 9 van de wereld stoomde door naar 5-1 en maakte het op zijn eerste matchpoint af.



Monfils won het toernooi vorig jaar door Stan Wawrinka in de finale te verslaan.