Titelverdediger Sock uitgeschakeld in Delray Beach

Joop Hiele kan niet kiezen bij Feyenoord-PSV: 'Je voelt die sfeer als dat luik open gaat'

10:04 Joop Hiele werd zeven keer zo vaak kampioen bij PSV als bij Feyenoord. ,,Ik heb zondag geen voorkeur voor een winnaar." Zeven titels pakte PSV in de negen jaar die hij in Eindhoven werkte. Dertien jaar was hij de eerste keeper in Rotterdam.