Titelverdediger Thiem mist US Open door polsblessure

Dominic Thiem zal zijn titel op de US Open niet verdedigen. De 27-jarige Oostenrijker heeft zich afgemeld omdat hij nog te veel last heeft van een polsblessure. Hij zegt ook de rest van het seizoen te moeten missen.

,,Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet in staat ben om mijn titel te verdedigen op de US Open, maar ik ben nog niet voldoende hersteld van de polsblessure die ik in juni op de Mallorca Open heb opgelopen”, meldt de tennisser.

Thiem won de US Open vorig jaar door de Duitser Alexander Zverev in de finale te verslaan. Het was zijn eerste grandslamtitel, nadat hij eerder drie finales had verloren.



,,De afgelopen zes weken heb ik alle medische adviezen opgevolgd door een polsbeschermer te dragen en oefeningen te doen voordat ik de baan opging”, schrijft Thiem. ,,Mijn revalidatie ging heel goed, totdat ik afgelopen week een bal sloeg in de training en de pijn weer voelde. Ik ben meteen terug naar de doktoren gegaan en die zeiden dat mijn pols meer rust nodig heeft.”

Thiem miste door de blessure al Wimbledon en meldde zich af voor de Olympische Spelen. ,,Het is een zware beslissing, maar ik weet dat ik die moet nemen. Ik heb nog een lange carrière voor me en het is belangrijk om geen risico’s te nemen en te gehaast terug te keren.”



De US Open beginnen op 30 augustus en duren tot en met 12 september. Eerder had Roger Federer zich al afgemeld voor de US Open. De Zwitser laat zich weer opnieuw opereren aan zijn knie en mist ook de rest van het seizoen.

