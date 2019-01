Titelverdediger Wozniacki eenvoudig verder in Melbourne

Haase na nederlaag tegen Berdych ook klaar in dubbelspel

9:29 Robin Haase is enkele uren na zijn nederlaag in de tweede ronde tegen Tomas Berdych ook in het dubbelspel uitgeschakeld. De Hagenaar was samen met Matwé Middelkoop niet opgewassen tegen het Amerikaanse koppel Ryan Harrison/Sam Querrey: 5-7, 6-4, 3-6.